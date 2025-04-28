Кабмин Испании в срочном порядке созвал Совет нацбезопасности

Правительство Испании в срочном порядке созвало Совет национальной безопасности.

Правительство Испании в срочном порядке созвало Совет национальной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета El Mundo.

Испанские власти не исключают, что возможная кибератака стала причиной масштабных перебоев с подачей электроэнергии в стране.

Нарушена работа светофоров, аэропортов, метрополитена и железнодорожное сообщение. Управление дорожного движения призвало отказаться от поездок на личных автомобилях. Больница Del Mar в Барселоне обеспечивается электроэнергией с помощью аварийных генераторов.

Ранее сегодня сообщалось о том, что почти на половине территории Испании прекращена подача электроэнергии, без электричества остались в том числе Валенсия, Мадрид, Барселона и Севилья.

Масштабные перебои с электричеством в Португалии и Испании начались примерно в 12:20 по местному времени. В португальском Лиссабоне приостановил работу аэропорт. Национальный институт кибербезопасности Испании также проверяет версию о кибератаке.

Правительство Португалии создало рабочую группу для мониторинга отключений электроэнергии. Министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейда назвал кибератаку в качестве возможной причины масштабного блэкаута в стране