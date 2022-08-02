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Кабмин Испании одобрил законопроект о запрете продавать животных в зоомагазинах

Кабмин Испании одобрил законопроект о запрете продавать животных в зоомагазинах Совет министров (правительство) Испании одобрил в понедельник законопроект о защите животных.
Другие страны
2 августа 2022 г. 08:59
Кабмин Испании одобрил законопроект о запрете продавать животных в зоомагазинах

Совет министров (правительство) Испании одобрил в понедельник законопроект о защите животных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице кабмина в Twitter.

Законопроект, который должен рассмотреть парламент королевства, предусматривает штрафы до 200 тыс евро и тюремные сроки за жестокое обращение или убийство животных. Кроме того, законопроект содержит запрет на усыпление домашних животных, "за исключением санитарных соображений", уточнили в кабмине.

Правительство Испании предлагает принимать меры в отношении лиц, решивших оставить домашних питомцев без крова. "Запрещается продажа животных в зоомагазинах и их использование в шоу, где им может быть причинен вред", - говорится в проекте. Как передает газета El Periodico, инициатива обяжет владельцев и самих животных проходить тест на уживчивость.

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Версия на английском языке Spain's new animal rights law bans pigeon shooting, zoos and dolphinariums
Версия на азербайджанском языке İspaniya hökuməti zoomağazalarda heyvanların satışını qadağan edib

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