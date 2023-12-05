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Кабмин Испании одобрил инициативу о равном представительстве мужчин и женщин в политике

Кабмин Испании одобрил инициативу о равном представительстве мужчин и женщин в политике Правительство Испании одобрило законопроект, который будет гарантировать равное представительство мужчин и женщин в политике и бизнесе.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 20:17
Кабмин Испании одобрил инициативу о равном представительстве мужчин и женщин в политике

Правительство Испании одобрило законопроект, который будет гарантировать равное представительство мужчин и женщин в политике и бизнесе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом кабмин королевства в написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Правительство утверждает законопроект о паритете. Цель состоит в том, чтобы продвигать действительное равенство между мужчинами и женщинами путем включения принципа баланса, который гарантирует эффективное представительство женщин в сферах принятия решений в политической и экономической жизни", - говорится в публикации.

Согласно инициативе, "советы директоров компаний со штатом более 250 сотрудников, с оборотом более 50 млн евро или активами более 43 млн евро должны будут иметь состав в соответствии с принципом паритета".

"Число [представленных там] женщин не может быть ниже 40%", - утверждают власти страны.

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