Кабмин Испании одобрил инициативу о равном представительстве мужчин и женщин в политике

Правительство Испании одобрило законопроект, который будет гарантировать равное представительство мужчин и женщин в политике и бизнесе.

Правительство Испании одобрило законопроект, который будет гарантировать равное представительство мужчин и женщин в политике и бизнесе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом кабмин королевства в написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Правительство утверждает законопроект о паритете. Цель состоит в том, чтобы продвигать действительное равенство между мужчинами и женщинами путем включения принципа баланса, который гарантирует эффективное представительство женщин в сферах принятия решений в политической и экономической жизни", - говорится в публикации.

Согласно инициативе, "советы директоров компаний со штатом более 250 сотрудников, с оборотом более 50 млн евро или активами более 43 млн евро должны будут иметь состав в соответствии с принципом паритета".

"Число [представленных там] женщин не может быть ниже 40%", - утверждают власти страны.