Кабмин Германии утвердил пакеты мер по снижению цен на энергоносители

Правительство Германии утвердило пакеты мер по снижению цен на энергоносители, включая газ и электричество.

Правительство Германии утвердило пакеты мер по снижению цен на энергоносители, включая газ и электричество.

Как передает Report , об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Элизабет Борн

"Кабинет министров утвердил важное решение в циркулярном порядке: мерам по снижению цен на газ, электричество и тепло быть. Мы введем лимитные цены на энергию, чтобы граждане справились с новыми вызовами", - отметил он.

В декабре утвержденные правительством Германии пакеты мер внесут для дальнейшего согласования в бундестаг (парламент) и Бундесрат (законодательный орган ФРГ). Это делается с целью как можно более скорого принятия соответствующих мер на высшем уровне, уточнил Шольц.

Ограничения цен на энергоносители должны затронуть представителей малого и среднего бизнеса Германии, а также местные домохозяйства. Изначально меры должны были вступить в силу в марте 2023 года. Однако кабинет министров ФРГ принял решение, что они будут иметь обратную силу и начнут действовать уже с января.