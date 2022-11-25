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Кабмин Германии утвердил пакеты мер по снижению цен на энергоносители

Кабмин Германии утвердил пакеты мер по снижению цен на энергоносители Правительство Германии утвердило пакеты мер по снижению цен на энергоносители, включая газ и электричество.
Другие страны
25 ноября 2022 г. 23:11
Кабмин Германии утвердил пакеты мер по снижению цен на энергоносители

Правительство Германии утвердило пакеты мер по снижению цен на энергоносители, включая газ и электричество.

Как передает Report, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Элизабет Борн

"Кабинет министров утвердил важное решение в циркулярном порядке: мерам по снижению цен на газ, электричество и тепло быть. Мы введем лимитные цены на энергию, чтобы граждане справились с новыми вызовами", - отметил он.

В декабре утвержденные правительством Германии пакеты мер внесут для дальнейшего согласования в бундестаг (парламент) и Бундесрат (законодательный орган ФРГ). Это делается с целью как можно более скорого принятия соответствующих мер на высшем уровне, уточнил Шольц.

Ограничения цен на энергоносители должны затронуть представителей малого и среднего бизнеса Германии, а также местные домохозяйства. Изначально меры должны были вступить в силу в марте 2023 года. Однако кабинет министров ФРГ принял решение, что они будут иметь обратную силу и начнут действовать уже с января.

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