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Кабмин Германии одобрил проект по легализации каннабиса

Кабмин Германии одобрил проект по легализации каннабиса Правительство Германии опубликовало проект по легализации употребления каннабиса для дальнейшего внесения на рассмотрение в Еврокомиссию.
Другие страны
27 октября 2022 г. 07:17
Кабмин Германии одобрил проект по легализации каннабиса

Правительство Германии опубликовало проект по легализации употребления каннабиса для дальнейшего внесения на рассмотрение в Еврокомиссию.

Как передает Report, в документе перечислены условия и ограничения.

«Федеральное правительство хочет разрешить подконтрольную продажу каннабиса взрослым для личного потребления, уделяя особое внимание защите молодежи и здоровья. С этой целью кабинет одобрил проект документа, который содержит ключевые условия и должен стать основой будущего законопроекта», — говорится в заявлении кабмина.

Среди главных условий германский кабмин называет реализацию не более 20-30 г в руки в лицензированных точках, где гарантируется качество продукта без вредных примесей. Перед продажей должна будет проводиться проверка возраста. Под строгим надзором должны будут находиться лицензионные поставщики и производители, чтобы ограничить сферу влияния организованной наркопреступности и черного рынка. Реклама наркотика при этом будет строго запрещена.

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