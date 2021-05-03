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Кабмин Германии одобрил облегчение карантина для привитых и переболевших COVID-19

Кабмин Германии одобрил облегчение карантина для привитых и переболевших COVID-19 Правительство Германии приняло проект распоряжения об облегчении карантина для привитых от COVID-19 и переболевших.
Другие страны
3 мая 2021 г. 18:19
Кабмин Германии одобрил облегчение карантина для привитых и переболевших COVID-19

Правительство Германии приняло проект распоряжения об облегчении карантина для привитых от COVID-19 и переболевших.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство ФРГ передало проект распоряжения представителям Бундестага и федеральных земель. Если он будет там одобрен, то Бундестаг и Бундесрат могут принять по нему решение на текущей неделе", - сказал он.

Документ предусматривает, что привитые и переболевшие COVID-19 смогут беспрепятственно встречаться друг с другом, им не нужно будет предоставлять результаты теста на коронавирус при посещении заведений и магазинов и не придется уходить в карантин при возвращении из стран, которые считаются зоной повышенного риска заражения. Если проект не найдет возражений у законодателей, то он может вступить в силу уже на ближайших выходных.

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