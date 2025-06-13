Стармер, Мерц и Макрон обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке

Лидеры стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) в настоящее время проводят телефонный разговор в связи с новым витком эскалации на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон в настоящее время проводят телефонный разговор в связи с новым витком эскалации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге в Берлине сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

"Главы правительств и государств "евротройки" - Франции, Великобритании и Германии - в эти минуты проводят телефонный разговор по этому поводу [эскалации напряженности между Израилем и Ираном]", - сказал Корнелиус.