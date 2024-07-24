Кабмин ФРГ предложил провести выборы в Бундестаг 28 сентября 2025 года

Следующие выборы в Бундестаг (парламент ФРГ) могут состояться 28 сентября 2025 года.

Следующие выборы в Бундестаг (парламент ФРГ) могут состояться 28 сентября 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на DPA, соответствующую рекомендацию дал кабинет министров ФРГ.

Окончательное решение принимает президент Германии, однако, как отмечает агентство, обычно он следует рекомендациям федерального правительства.

По итогам выборов будет сформировано новое правительство, а также выбран новый канцлер.

Согласно действующему законодательству ФРГ, день выборов всегда должен приходиться на воскресенье или государственный праздник.

Ранее действующий глава правительства ФРГ Олаф Шольц заявил, что вновь будет баллотироваться на пост канцлера на выборах 2025 года.