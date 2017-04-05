Кабмин Германии обязал соцсети удалять ложные новости

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Правительство ФРГ утвердило законопроект, обязывающий социальные сети удалять сообщения, которые разжигают рознь или вводят пользователей в заблуждение, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Документ был принят на заседании кабмина и для вступления в силу теперь должен быть поддержан парламентом.
"Законопроект конкретизирует существующие требования по удалению информации, которая способствует разжиганию розни или является заведомо ложной", - заявил министр юстиции ФРГ Хайко Маас.
По его словам, администраторы социальных сетей несут ответственность, если их платформа становится площадкой для распространения такой информации.
В частности, в рамках закона предполагается, что после поступления соответствующей жалобы от пользователей информация должна быть удалена в течение 24 часов. В противном случае социальным сетям может грозить штраф до 50 млн евро.
При этом министр заверил, что законопроект не предполагает введения государственной цензуры в том или ином виде.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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