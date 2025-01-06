О нас

Кабмин ФРГ исключил возможность визита Шольца в Москву до 23 февраля

Кабмин ФРГ исключил возможность визита Шольца в Москву до 23 февраля Поездка канцлера Олафа Шольца в Москву до досрочных парламентских выборов в Германии, намеченных на 23 февраля, исключена.
Другие страны
6 января 2025 г. 16:04
Кабмин ФРГ исключил возможность визита Шольца в Москву до 23 февраля

Визит канцлера Олафа Шольца в Москву до досрочных парламентских выборов в Германии, намеченных на 23 февраля, исключена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, исключает ли правительство ФРГ возможность визита Шольца в Россию до выборов.

Отметим, что депутат Бундестага Родерих Кизеветтер (Христианско-демократический союз, ХДС) написал 4 января в соцсети "X", что якобы появляется все больше информации о планах Шольца встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным до 23 февраля. Кроме того, он утверждал, что встреча избранного президента США Дональда Трампа и Путина "намечена на март".

Шольц назвал слова Кизеветтера "лживыми" и "крайне неприличными". Ведущие политики из Социал-демократической партии Германии также обвинили депутата от ХДС в распространении дезинформации перед выборами и призвали удалить запись.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Премьер Франции посетит Китай для решения вопроса с поставками коньяка
Премьер Франции посетит Китай для решения вопроса с поставками коньяка
6 января 2025 г. 17:10
Салливан: США устранят барьеры для гражданского ядерного партнерства с Индией
Салливан: США устранят барьеры для гражданского ядерного партнерства с Индией
6 января 2025 г. 16:57
Франция готовится к стратегическим переговорам по Ирану с администрацией Трампа
Франция готовится к стратегическим переговорам по Ирану с администрацией Трампа
6 января 2025 г. 16:55
Американские авиакомпании отменили более 1300 рейсов из-за шторма
Американские авиакомпании отменили более 1300 рейсов из-за шторма
6 января 2025 г. 16:54
Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд на Байдена из-за блокировки сделки
Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд на Байдена из-за блокировки сделки
6 января 2025 г. 16:47
В результате взрыва в Индии погибли несколько полицейских
В результате взрыва в Индии погибли несколько полицейских
6 января 2025 г. 16:24
Rheinmetall поставит Украине еще 180 тыс. снарядов для установок Gepard
Rheinmetall поставит Украине еще 180 тыс. снарядов для установок Gepard
6 января 2025 г. 15:02
Страны Балтии и Польша инвестируют 600 млн евро для защиты энергосетей
Страны Балтии и Польша инвестируют 600 млн евро для защиты энергосетей
6 января 2025 г. 15:02
Токаев: Не следует поднимать ажиотаж вокруг метапневмовируса
Токаев: Не следует поднимать ажиотаж вокруг метапневмовируса
6 января 2025 г. 14:39
Samsung внедрит технологии ИИ в свои телевизоры
Samsung внедрит технологии ИИ в свои телевизоры
6 января 2025 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi