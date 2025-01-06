Кабмин ФРГ исключил возможность визита Шольца в Москву до 23 февраля

Поездка канцлера Олафа Шольца в Москву до досрочных парламентских выборов в Германии, намеченных на 23 февраля, исключена.

Визит канцлера Олафа Шольца в Москву до досрочных парламентских выборов в Германии, намеченных на 23 февраля, исключена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, исключает ли правительство ФРГ возможность визита Шольца в Россию до выборов.

Отметим, что депутат Бундестага Родерих Кизеветтер (Христианско-демократический союз, ХДС) написал 4 января в соцсети "X", что якобы появляется все больше информации о планах Шольца встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным до 23 февраля. Кроме того, он утверждал, что встреча избранного президента США Дональда Трампа и Путина "намечена на март".

Шольц назвал слова Кизеветтера "лживыми" и "крайне неприличными". Ведущие политики из Социал-демократической партии Германии также обвинили депутата от ХДС в распространении дезинформации перед выборами и призвали удалить запись.