Кабмин Финляндии предложил выделить €139 млн на строительство забора на границе с Россией

Правительство Финляндии в четверг предложило выделить 139 миллионов евро на строительство ограждения вдоль части границы страны с Россией.

Правительство Финляндии в четверг предложило выделить 139 миллионов евро на строительство ограждения вдоль части границы страны с Россией.

Об этом передает Report со ссылкой агентство Reuters.

Пограничная служба страны заявила, что намерена построить от 130 до 260 км заграждений, покрывающих 10-20% общей длины границы с РФ, сосредоточив внимание прежде всего на пунктах пересечения границы и прилегающих районах на юго-востоке Финляндии.

В Финляндии ранее заявили, что заграждение вдоль части российской границы будет построено, чтобы усилить готовность к гибридным угрозам, таким как потенциальная массовая миграция просителей убежища.