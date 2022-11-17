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Кабмин Финляндии предложил выделить €139 млн на строительство забора на границе с Россией

Кабмин Финляндии предложил выделить €139 млн на строительство забора на границе с Россией Правительство Финляндии в четверг предложило выделить 139 миллионов евро на строительство ограждения вдоль части границы страны с Россией.
Другие страны
17 ноября 2022 г. 21:55
Кабмин Финляндии предложил выделить €139 млн на строительство забора на границе с Россией

Правительство Финляндии в четверг предложило выделить 139 миллионов евро на строительство ограждения вдоль части границы страны с Россией.

Об этом передает Report со ссылкой агентство Reuters.

Пограничная служба страны заявила, что намерена построить от 130 до 260 км заграждений, покрывающих 10-20% общей длины границы с РФ, сосредоточив внимание прежде всего на пунктах пересечения границы и прилегающих районах на юго-востоке Финляндии.

В Финляндии ранее заявили, что заграждение вдоль части российской границы будет построено, чтобы усилить готовность к гибридным угрозам, таким как потенциальная массовая миграция просителей убежища.

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