Кабмин Израиля единогласно проголосовал за назначение Авигдора Либермана министром обороны

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал за назначение Авигдора Либермана министром обороны.

Как сообщает Report, назначение А.Либермана министром обороны стало возможным благодаря договоренности и реформам в Кабмине, одобренных рядом политических партий Израиля.

Отметим, что прежний министр обороны Моше Яалон подал в отставку из-за разногласий с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман до этого занимал пост министра иностранных дел.