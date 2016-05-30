 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кабмин Израиля единогласно проголосовал за назначение Авигдора Либермана министром обороны

    Назначение А.Либермана министром обороны стало возможным благодаря договоренности и реформам в Кабмине

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал за назначение Авигдора Либермана министром обороны.

    Как сообщает Report, назначение А.Либермана министром обороны стало возможным благодаря договоренности и реформам в Кабмине, одобренных рядом политических партий Израиля.

    Отметим, что прежний министр обороны Моше Яалон подал в отставку из-за разногласий с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

    Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман до этого занимал пост министра иностранных дел.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi