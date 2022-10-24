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К закрытию участков явка на президентских выборах в Словении составила 35,8%

К закрытию участков явка на президентских выборах в Словении составила 35,8% Явка на президентских выборах в Республике Словения составила 35,8% по состоянию на 19:00 по местному времени (21:00, бакинское время).
Другие страны
24 октября 2022 г. 01:48
К закрытию участков явка на президентских выборах в Словении составила 35,8%

Явка на президентских выборах в Республике Словения составила 35,8% по состоянию на 19:00 по местному времени (21:00, бакинское время).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Государственной избирательной комиссии.

Комиссия уточняет, что проголосовали 606 662 гражданина республики, что составляет 35,8% словенцев, обладающих правом голоса.

Избирательные участки работали с 07:00 по местному времени (09:00) до 19:00 (21:00).

Отметим, что 21 октября Государственная избирательная комиссия сообщила, что более 68 тыс граждан Словении приняли участие в процедуре досрочного голосования на президентских выборах.

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