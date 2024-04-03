К юго-западу от Окинавы произошло землетрясение магнитудой 7,5

Угроза цунами высотой 3 м объявлена для японских островов, входящих в префектуру Окинава, после землетрясения магнитудой 7,5 у восточного побережья Тайваня.
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Расчетное время удара цунами по островам Миякодзима и Яэяма - 09:10 по местному времени (04:10 по бакинскому времени). Данных о том, дошла ли волна до побережья, пока нет. Для островов, расположенных в районе основного острова префектуры - Окинава, цунами прогнозируется на 10:00 по местному времени (05:00 по бакинскому времени).
В управлении уточнили, что эпицентр землетрясения магнитудой 7,5 располагался вблизи восточного побережья Тайваня.