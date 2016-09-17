К Японии приближается мощный тайфун "Малакас"

Баку. 17 cентября. REPORT.AZ/ Мощный тайфун "Малакас", получивший порядковый номер 16 в текущем сезоне, приближается к Японии с юго-запада, неся с собой штормовой ветер и ливневые дожди, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, давление в центре циклона составляет 930 гектопаскалей. Скорость ветра в центре тайфуна равна 50 метрам в секунду, а при порывах доходит до 70 метров в секунду.

В настоящее время "Малакас" движется в северном направлении со скоростью около 20 километров в час. Метеорологи прогнозируют, что циклон подойдет к юго-западным регионам главного японского острова Хонсю во вторник, 20 сентября.