К востоку от острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к востоку от японского острова Хонсю.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 16.37 по времени UTC в среду. Эпицентр располагался в 281 километре к юго-востоку от города Камаиси, расположенном на острове Хонсю. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.