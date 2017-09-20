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    К востоку от острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к востоку от японского острова Хонсю.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Подземные толчки зафиксированы в 16.37 по времени UTC в среду. Эпицентр располагался в 281 километре к юго-востоку от города Камаиси, расположенном на острове Хонсю. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

    Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

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