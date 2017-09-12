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    К востоку Китая приближается тайфун

    Талим может перерасти в супертайфун со скоростью ветра от 48 до 52 метров в секунду

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Предупреждение в связи с приближением тайфуна "Талим" объявлено во вторник на Тайване, а также в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь на востоке Китая, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По оценкам метеорологов, он достигнет материка в четверг или пятницу. Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило, что "Талим" может перерасти в "супертайфун" со скоростью ветра от 48 до 52 метров в секунду.

    По данным метеорологического бюро Тайваня, по мере своего движения тайфун набирает силу, поэтому он может представлять значительную угрозу для северных и восточных районов Тайваня.

    Власти провинции Фуцзянь сообщили о готовности провести массовую эвакуацию из прибрежных районов в случае возникновения необходимости.

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