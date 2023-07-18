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К стенам Тадж-Махала подступили паводковые воды

К стенам Тадж-Махала подступили паводковые воды Паводковые воды вышедшей из берегов реки Ямуна подступили к стенам комплекса мавзолея Тадж-Махал в городе Агра (индийский северный штат Уттар-Прадеш).
Другие страны
18 июля 2023 г. 10:46
К стенам Тадж-Махала подступили паводковые воды

Паводковые воды вышедшей из берегов реки Ямуна подступили к стенам комплекса мавзолея Тадж-Махал в городе Агра (индийский северный штат Уттар-Прадеш).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает газета Times of India.

Паводок затопил сад, расположенный у Тадж-Махала на берегу Ямуны, что произошло впервые за последние 45 лет. По данным Археологической службы Индии, отвечающей за сохранение мавзолея, вода не проникла в подвальные помещения Тадж-Махала, что могло бы создать опасность для возведенного в середине ХVII века беломраморного сооружения.

В 1978 году при разливе Ямуны водой оказались затоплены и занесены речным илом 22 помещения Тадж-Махала. После этого со стороны реки были построены специальные сооружения с целью защитить мавзолей от паводковых вод. Однако разлив Ямуны сейчас создает угрозу другим архитектурным и историческим памятникам в Агре.

В настоящее время уровень Ямуны в городе достиг 167,28 м, что выше безопасного уровня в 166 м.

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Версия на английском языке Rising Yamuna waters reach walls of Taj Mahal

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