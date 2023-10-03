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К северу от столицы Судана не менее шести мирных жителей погибли при обстреле

К северу от столицы Судана не менее шести мирных жителей погибли при обстреле По меньшей мере 6 мирных жителей погибли, еще 10 получили ранения в результате артиллерийского обстрела в суданском городе Северный Хартум.
Другие страны
3 октября 2023 г. 17:25
К северу от столицы Судана не менее шести мирных жителей погибли при обстреле

По меньшей мере 6 мирных жителей погибли, еще 10 получили ранения в результате артиллерийского обстрела в суданском городе Северный Хартум.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, под удар попал густонаселенный район в центре города. Огонь вели суданские силы быстрого реагирования (спецназа).

Как сообщал ранее телеканал Al Hadath, силы суданской армии с утра возобновили удары по позициям спецназа в столице и ее окрестностях.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало.

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