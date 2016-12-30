 Наверх
    Закрыть фоторежим

    К северо-востоку от острова Тайвань произошло землетрясение

    Информация о жертвах и пострадавших не поступала

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в пятницу к северо-востоку от побережья острова Тайвань.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил Центральное метеорологическое бюро Тайваня.

    Подземные толчки зафиксированы в 08:30 по местному времени в 21 километре северо-восточнее уезда Илань. Очаг залегал на глубине 75,3 километра.

    Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi