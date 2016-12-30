К северо-востоку от острова Тайвань произошло землетрясение

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в пятницу к северо-востоку от побережья острова Тайвань.
Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил Центральное метеорологическое бюро Тайваня.
Подземные толчки зафиксированы в 08:30 по местному времени в 21 километре северо-восточнее уезда Илань. Очаг залегал на глубине 75,3 километра.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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