К северо-востоку от острова Тайвань произошло землетрясение

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в пятницу к северо-востоку от побережья острова Тайвань.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил Центральное метеорологическое бюро Тайваня.

Подземные толчки зафиксированы в 08:30 по местному времени в 21 километре северо-восточнее уезда Илань. Очаг залегал на глубине 75,3 километра.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.