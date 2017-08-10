СМИ: К середине августа армия КНДР разработает план запуска четырех баллистических ракет в сторону Гуама

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ К середине августа армия Северной Кореи разработает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане.

Как сообщает Report, по информации северокорейского государственного информагентства ЦТАК, этот план будет представлен Председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну, который и должен принять решение о запуске.

По словам командующего стратегическими войсками Корейской народной армии генерала Ким Рак Гёма, ракеты "Хвасон-12" пролетят на высоте примерно 3350 км над территорией Японии, включая префектуры Симане, Хиросиму и Коти и упадут в воду в 30-40 км от Гуама.

В свою очередь, министр обороны Японии Ицунори Онодера заявил, что японским военным будет дано право сбить северокорейские ракеты, если эти ракеты будут нести в себе угрозу японской территории.