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    СМИ: К середине августа армия КНДР разработает план запуска четырех баллистических ракет в сторону Гуама

    Этот план будет представлен Ким Чен Ыну, который и должен принять решение о запуске

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ К середине августа армия Северной Кореи разработает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане.

    Как сообщает Report, по информации северокорейского государственного информагентства ЦТАК, этот план будет представлен Председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну, который и должен принять решение о запуске.

    По словам командующего стратегическими войсками Корейской народной армии генерала Ким Рак Гёма, ракеты "Хвасон-12" пролетят на высоте примерно 3350 км над территорией Японии, включая префектуры Симане, Хиросиму и Коти и упадут в воду в 30-40 км от Гуама.

    В свою очередь, министр обороны Японии Ицунори Онодера заявил, что японским военным будет дано право сбить северокорейские ракеты, если эти ракеты будут нести в себе угрозу японской территории.

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