К резиденции парламента в центре Парижа стянули усиленные наряды полиции

Усиленные подразделения полиции и жандармерии стянуты к зданию Национального собрания (нижней палаты парламента) для пресечения возможных беспорядков после подведения итогов второго тура досрочных парламентских выборов.

Усиленные подразделения полиции и жандармерии стянуты к зданию Национального собрания (нижней палаты парламента) для пресечения возможных беспорядков после подведения итогов второго тура досрочных парламентских выборов.

Как сообщает Report , об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

До этого представители радикальных группировок распространили в социальных сетях призыв к проведению митинга возле здания Национального собрания. В ответ префектура полиции запретила проведение массовых акций перед резиденцией парламента.

В настоящий момент обстановка вокруг здания спокойная, однако на прилегающих улицах присутствует много пеших патрулей полиции, сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что ни один из альянсов не получает абсолютного большинства на выборах во Франции.