К охране саммита НАТО в Вильнюсе привлекут 4 тыс. военных

Армия Литвы делегирует для охраны саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, около 3 тыс. военнослужащих, еще около 1 тыс. человек будут направлены в Литву союзниками по НАТО.

Армия Литвы делегирует для охраны саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, около 3 тыс. военнослужащих, еще около 1 тыс. человек будут направлены в Литву союзниками по НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции начальник подразделений охраны вооруженных сил балтийской республики полковник-лейтенант Лютаурас Багочюнас.

"На саммит прибудут 48 зарубежных делегаций, в их составе будет 2,4 тыс. человек, в том числе около 40 глав государств, для обеспечения безопасности которых задействуем 3 тыс. личного состава армии Литвы, - сказал он. - В помощь нам союзники направят еще 1 тыс. военных".

Всего к охране саммита, по его словам, будут привлечены около 12 тыс. должностных лиц. Военный арсенал республики пополнится дополнительными средствами. "В Литву уже прибыли ракетные системы дальнего радиуса действия Patriot, среднего радиуса действия NASAMS, объединенное подразделение химической, биологической, радиологической и ядерной защиты", - сказал Багочюнас.