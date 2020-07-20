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К Марсу запустили первый зонд ОАЭ из Японии

К Марсу запустили первый зонд ОАЭ из Японии Ракета-носитель H-IIA с космическим зондом "Аль-Амаль"("Надежда"), который создали инженеры ОАЭ, был запущен к Марсу.
Другие страны
20 июля 2020 г. 04:37
К Марсу запустили первый зонд ОАЭ из Японии

Ракета-носитель H-IIA с космическим зондом "Аль-Амаль" ("Надежда"), который создали инженеры ОАЭ, был запущен к Марсу.

Как передает Report, трансляция мероприятия велась корпорацией Mitsubishi Heavy Industries.

Запуск состоялся с острова Танэгасима в Японии и прошел в понедельник, в 01.58 по бакинскому времени.

Вес запущенного для изучения Марса зонда составляет 1 360 кг. При его создании принимали участие Космическое агентство ОАЭ, три американских университета, а также Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида.

Главная задача миссии - изучение марсианской атмосферы и климата. В частности, с помощью зонда "Аль-Амаль" ученые будут наблюдать за ежедневными и сезонными погодными циклами на планете, а также за пыльными бурями, которые очень сильно влияют на погоду. С помощью полученных данных специалисты рассчитывают узнать, каким образом атмосфера Марса за время его существования претерпела сильные изменения.

Как ожидается, зонд достигнет Марса в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие.

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