​К концу года в Арктике достроят российскую военную инфраструктуру

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ К концу 2015 года российские военные намерены завершить создание инфраструктуры в Арктике.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

"Работы идут планово, к настоящему времени они выполнены на 70%. Мы уверены, что всю необходимую инфраструктуру для группировок наших войск на островах в Арктическом регионе нам удастся создать к концу 2015 года", — заявил Д.Булгаков.

Ранее президент Путин заявил, что Россия повысила в Арктике уровень безопасности.