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    ​К концу года в Арктике достроят российскую военную инфраструктуру

    Работы идут планово, к настоящему времени они выполнены на 70%

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ К концу 2015 года российские военные намерены завершить создание инфраструктуры в Арктике.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

    "Работы идут планово, к настоящему времени они выполнены на 70%. Мы уверены, что всю необходимую инфраструктуру для группировок наших войск на островах в Арктическом регионе нам удастся создать к концу 2015 года", — заявил Д.Булгаков.

    Ранее президент Путин заявил, что Россия повысила в Арктике уровень безопасности.

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