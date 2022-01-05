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К берегам Японии прибило 50-метровое судно без экипажа

К берегам Японии прибило 50-метровое судно без экипажа Крупное брошенное судно длиной порядка 50 метров обнаружено в японской префектуре Исикава, расположенной на побережье Японского моря.
Другие страны
5 января 2022 г. 14:24
К берегам Японии прибило 50-метровое судно без экипажа

Крупное брошенное судно длиной порядка 50 метров обнаружено в японской префектуре Исикава, расположенной на побережье Японского моря.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Судно дрейфовало без экипажа и в конечном итоге его прибило к скалистому берегу волнами. Отмечается, что оно изготовлено из стали. Судя по кадрам телеканала, оно частично проржавевшее. На палубе установлено 10 столбов, а между ними натянута сеть.

На борту также написан номер 436. Кроме того, телеканал сообщает о надписях на русском языке, однако разглядеть их на снятом видео не представляется возможным.

Газета "Асахи" предполагает, что судно использовалось в качестве мишени во время военно-морских учений. Японская береговая охрана пока не может подобраться близко к судну из-за штормовой погоды.

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