К берегам Тайваня приблизилась большая группа китайских самолетов

На Тайване зафиксировали приближение 41 самолета и 7 кораблей Вооруженных сил КНР.

На Тайване зафиксировали приближение 41 самолета и 7 кораблей Вооруженных сил КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает оборонное ведомство острова.

Уточняется, что из перечисленной группировки 32 летательных аппарата пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону тайваньской противовоздушной обороны (ПВО) в северной, юго-западной и восточной частях острова.

В качестве контрмер были задействованы зенитные ракетные комплексы для слежения за целями, а также авиация и флот острова.

До этого информационное агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты и Китай впервые за последние пять лет возобновили полуофициальные переговоры по вопросу ядерного вооружения.