К берегам США движется ураган "Майкл", в Алабаме объявлен режим ЧС

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Губернатор американского штата Алабама Кей Айви объявила о введении режима чрезвычайного положения из-за приближения урагана "Майкл".

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

"Я объявила чрезвычайное положение в связи с ожидающимися масштабными прекращениями подачи электроэнергии и разрушениями, вызванными порывистым ветром и проливными дождями из-за урагана "Майкл", — сообщила Айви.

Ранее к надвигающемуся стихийному бедствию начали готовиться во Флориде. Власти штата объявили эвакуацию в нескольких округах, они призвали жителей следить за оповещениями Центра по управлению чрезвычайными ситуациями и следовать их указаниям. 500 бойцов нацгвардии США приведены в повышенную готовность.