К 9 мая в Украине могут запретить коммунистическую идеологию

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Верховная рада Украины планирует принять ряд законопроектов о запрете коммунистической идеологии в стране. Об этом в эфире украинского "5 канала" заявил министр юстиции Павел Петренко.

"Парламент в ближайшее время, к 9 мая, примет пакет по декоммунизации. Это то, что мы должны были сделать 20 лет, - отметил глава ведомства. - Но именно этот парламент, я убежден, имеет политическую волю и достаточное количество голосов, чтобы поставить один точку раз и навсегда в том коммунистическом шлейфе, который Украина тянула за собой 20 лет".

Ранее стало известно, что правительством Украины подготовлен законопроект о запрете нацистской и коммунистической идеологий, напоминает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.