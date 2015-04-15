К 2050 году многие страны столкнутся с дефицитом водных ресурсов

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В 2050 году на планете будет достаточно водных ресурсов для обеспечения потребностей девятимиллиардного населения. Однако эти водные ресурсы будут распределены неравномерно. Чрезмерная деградация окружающей среды и изменения климата приведут к их сокращению во многих развивающихся странах. Как сообщает Report, об этом предупреждает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Всемирный водный совет.

Они отмечают, что сегодня на сельское хозяйство по-прежнему приходится большая часть потребления воды. К 2050 году необходимо будет произвести на 60%, а в развивающихся странах на 100% больше продовольствия, чтобы прокормить растущее население мира.

Сельское хозяйство, по-прежнему, будет крупнейшим потребителем воды. Во многих странах на него приходится примерно две трети и более воды, поступающей из рек, озер и водоносных горизонтов.

В документе "На пути к будущему без дефицита воды и продовольствия" ФАО и Всемирный водный совет призывают государства и частный сектор вкладывать больше инвестиций в проекты по улучшению водохранилищ, повторное использование сточных вод, а также в научные исследования, способствующие созданию более устойчивых сельскохозяйственных систем для мелких фермеров.

Эксперты полагают, что используя новые технологии, фермеры и особенно мелкие фермерские хозяйства должны будут найти способы увеличения производства продовольствия на ограниченном участке земли и при ограниченном количестве доступной воды.

В настоящее время дефицит водных ресурсов затрагивает более 40% людей в мире.