К 2045 году флот ВМС США может на треть стать безэкипажным

В ближайшие 23 года Военно-морские силы США планируют увеличить число кораблей до 523, при этом треть из них будут безэкипажными.
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"Искусственный интеллект, вездесущие датчики, беспилотные системы и высокоточное оружие большой дальности распространяются по всему миру, делая спорные пространства более прозрачными и смертоносными и изменяя то, как военно-морские силы будут сражаться в будущем", - объясняет адмирал необходимость в строительстве беспилотных судов в своем докладе.