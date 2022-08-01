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К 2045 году флот ВМС США может на треть стать безэкипажным

К 2045 году флот ВМС США может на треть стать безэкипажным В ближайшие 23 года Военно-морские силы США планируют увеличить число кораблей до 523, при этом треть из них будут безэкипажными.
Другие страны
1 августа 2022 г. 08:49
К 2045 году флот ВМС США может на треть стать безэкипажным

В ближайшие 23 года Военно-морские силы США планируют увеличить число кораблей до 523, при этом треть из них будут безэкипажными.

Как передает Report со ссылкой на Task and Purpose, такая концепция развития флота содержится в плане развития флота, подготовленном командующим военно-морскими операциями ВМС США адмиралом Майком Гилдэем.

"Искусственный интеллект, вездесущие датчики, беспилотные системы и высокоточное оружие большой дальности распространяются по всему миру, делая спорные пространства более прозрачными и смертоносными и изменяя то, как военно-морские силы будут сражаться в будущем", - объясняет адмирал необходимость в строительстве беспилотных судов в своем докладе.

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