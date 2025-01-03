JPost: Переговоры по Газе продвигаются медленно

Переговоры Израиля и палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, и прекращении огня "продвигаются медленно", несмотря на некоторый прогресс.

Переговоры Израиля и палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, и прекращении огня "продвигаются медленно", несмотря на некоторый прогресс.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на собственный источник.

По его словам, ХАМАС еще не передало список остающихся в живых заложников. Радикалы утверждают, что не могут оперативно добраться до всех заложников и им потребуется несколько дней после перемирия, чтобы составить их полный перечень. "Это ложное утверждение. У ХАМАС есть возможность сделать это сейчас, они просто не хотят составлять список", - сказал источник из числа израильских должностных лиц.

Несколько раундов переговоров по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников в течение 2024 года зашли в тупик. Сторонам не удалось продлить соглашение, достигнутое в конце ноября 2023 года, в соответствии с которым 105 заложников были освобождены во время недельного перемирия. Израиль считает, что 96 из 251 заложника, похищенного 7 октября позапрошлого года, всё еще находятся в Газе. За последние 14 месяцев израильские военные спасли 8 заложников и вернули тела 38.