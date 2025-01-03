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JPost: Переговоры по Газе продвигаются медленно

JPost: Переговоры по Газе продвигаются медленно Переговоры Израиля и палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, и прекращении огня "продвигаются медленно", несмотря на некоторый прогресс.
Другие страны
3 января 2025 г. 06:48
JPost: Переговоры по Газе продвигаются медленно

Переговоры Израиля и палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, и прекращении огня "продвигаются медленно", несмотря на некоторый прогресс.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на собственный источник.

По его словам, ХАМАС еще не передало список остающихся в живых заложников. Радикалы утверждают, что не могут оперативно добраться до всех заложников и им потребуется несколько дней после перемирия, чтобы составить их полный перечень. "Это ложное утверждение. У ХАМАС есть возможность сделать это сейчас, они просто не хотят составлять список", - сказал источник из числа израильских должностных лиц.

Несколько раундов переговоров по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников в течение 2024 года зашли в тупик. Сторонам не удалось продлить соглашение, достигнутое в конце ноября 2023 года, в соответствии с которым 105 заложников были освобождены во время недельного перемирия. Израиль считает, что 96 из 251 заложника, похищенного 7 октября позапрошлого года, всё еще находятся в Газе. За последние 14 месяцев израильские военные спасли 8 заложников и вернули тела 38.

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