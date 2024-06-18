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JPost: Израиль может установить контроль над Рафахом в течение двух недель

JPost: Израиль может установить контроль над Рафахом в течение двух недель Израильские военные могут установить полный контроль над городом Рафах на юге сектора Газа в течение двух недель.
Другие страны
18 июня 2024 г. 04:47
JPost: Израиль может установить контроль над Рафахом в течение двух недель

Израильские военные могут установить полный контроль над городом Рафах на юге сектора Газа в течение двух недель.

Как передает Report, такой прогноз приводит газета The Jerusalem Post.

По оценке армии, сейчас под оперативным контролем находится 60-70% территории города, отмечает издание. Израильские военные прогнозируют, что полный контроль над Рафахом их войска могут установить "в течение пары недель", сейчас в рафахских районах Шабура и Тель-эс-Султан уже начались бои с последними двумя остающимися в строю батальонами боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС, пишет газета.

За время боев в районе Рафаха израильская армия выбила половину находившихся там вооруженных отрядов ХАМАС, по меньшей мере 550 вооруженных палестинских радикалов были убиты.

Помимо этого, во время боев в этом районе израильские войска уничтожили порядка 200 шахт туннелей и ликвидировали "последний крупный ракетный инвентарь" хамасовцев, отмечает издание.

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