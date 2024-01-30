О нас

JPost: ХАМАС отвергло согласованную в Париже сделку по заложникам

JPost: ХАМАС отвергло согласованную в Париже сделку по заложникам Палестинское движение ХАМАС отвергло предварительное предложение по поводу освобождения удерживаемых им в секторе Газа заложников, выработанное на переговорах с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже.
Другие страны
30 января 2024 г. 08:43
JPost: ХАМАС отвергло согласованную в Париже сделку по заложникам

Палестинское движение ХАМАС отвергло предварительное предложение по поводу освобождения удерживаемых им в секторе Газа заложников, выработанное на переговорах с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

ХАМАС и Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) отвергают сделку по заложникам, разработанную в Париже в минувшие выходные, поскольку она не предполагает прекращение огня на постоянной основе, отмечает издание. Приводится заявление радикалов, в котором выражена общая позиция ХАМАС и НФОП, предполагающая, что израильские военные должны прекратить свое наступление в Газе и уйти из сектора до того, как состоится обмен пленными.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке JPost: Hamas rejects hostage deal drafted in Paris

Экслюзивные новости

Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
29 января 2024 г. 12:38
Министр образования Турции посетит Азербайджан
Министр образования Турции посетит Азербайджан
29 января 2024 г. 12:18
Разрушенная Северная Салтовка в Харькове
ФотоРазрушенная Северная Салтовка в Харькове
26 января 2024 г. 11:03
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
26 января 2024 г. 10:28
Министр внутренних дел Молдовы посетит Азербайджан
Министр внутренних дел Молдовы посетит Азербайджан
25 января 2024 г. 13:34
Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
25 января 2024 г. 11:55
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
25 января 2024 г. 10:24
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
24 января 2024 г. 12:52
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi