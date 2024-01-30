JPost: ХАМАС отвергло согласованную в Париже сделку по заложникам

Палестинское движение ХАМАС отвергло предварительное предложение по поводу освобождения удерживаемых им в секторе Газа заложников, выработанное на переговорах с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже.

Палестинское движение ХАМАС отвергло предварительное предложение по поводу освобождения удерживаемых им в секторе Газа заложников, выработанное на переговорах с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

ХАМАС и Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) отвергают сделку по заложникам, разработанную в Париже в минувшие выходные, поскольку она не предполагает прекращение огня на постоянной основе, отмечает издание. Приводится заявление радикалов, в котором выражена общая позиция ХАМАС и НФОП, предполагающая, что израильские военные должны прекратить свое наступление в Газе и уйти из сектора до того, как состоится обмен пленными.