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Йоханнис: Румыния остается особенно бдительной к гибридным действиям России

Йоханнис: Румыния остается особенно бдительной к гибридным действиям России Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил особую озабоченность в связи с предпринимаемыми, по его мнению, попытками дестабилизации ситуации в Молдавии.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 19:08
Йоханнис: Румыния остается особенно бдительной к гибридным действиям России

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил особую озабоченность в связи с предпринимаемыми, по его мнению, попытками дестабилизации ситуации в Молдове.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением глава румынского государства выступил на пресс-конференции в четверг по итогам переговоров с президентом Молдовы Майей Санду, которая находится в Румынии с рабочим визитом.

"Внешние угрозы конституционному демократическому порядку в Республике Молдова <...> вызывают особую озабоченность, - сказал Йоханнис. - Повторяю твердое осуждение Румынией любых российских попыток дестабилизации. Также Румыния остается особенно бдительной по отношению к гибридным действиям России".

"Мы потребовали и будем настаивать на санкционировании Евросоюзом тех, кто хочет дестабилизировать Республику Молдову и подорвать конституционный прядок и правовое государство", - заявил румынский президент. "Румыния продолжит твердо поддерживать уважение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в ее международно признанных границах".

В свою очередь, Санду сказала, что в настоящее время Молдова "переживает беспрецедентные вызовы". По ее словам, в стране были провокации в области безопасности "с целью создать хаос и дестабилизировать регион".

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya Prezidenti: “Rusiyanın Moldovada sabitliyi pozmaq cəhdlərini qınayıram”

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