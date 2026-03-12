Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 22:43
    Йоханнес Клебо госпитализирован после жесткого падения на этапе Кубка мира

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо доставлен в больницу после серьезного падения в полуфинале спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Dagbladet.

    Соревнование проходит в Драммене (Норвегия).

    Инцидент произошел в четверг во время полуфинального забега. Клебо упал после контакта с американским лыжником Беном Огденом и сильно ударился затылком о поверхность трассы. Некоторое время он пролежал лежал на трассе, держась за голову.

    По словам тренера сборной Норвегии Арильда Монсена, Клебо был "немного заторможен", но находился в сознании и мог общаться. В машине скорой помощи с ним провели первичный осмотр, после чего лыжника доставили в больницу для углубленного медицинского обследования.

    Как и Клебо, американец Огден не смог продолжить спринтерский заезд.

    Победителем мужского спринта в Драммене стал Ансгар Эвенсен.

    Напомним, что Клебо является рекордсменом мира по числу золотых медалей на Олимпиадах – 11. Шесть из них он завоевал на Играх-2026 в Италии.

    Йоханнес Клебо спринтерская гонка травма
