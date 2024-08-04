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Йоав Галант: Тот, кто осмелится напасть на нас, заплатит высокую цену

Йоав Галант: Тот, кто осмелится напасть на нас, заплатит высокую цену Израиль хорошо подготовлен к обороне, готов быстро перейти к ответу, и любой, кто его атакует, заплатит высокую цену.
Другие страны
4 августа 2024 г. 19:35
Йоав Галант: Тот, кто осмелится напасть на нас, заплатит высокую цену

Израиль хорошо подготовлен к обороне, готов быстро перейти к ответу, и любой, кто его атакует, заплатит высокую цену.

Как передает Report, с таким предупреждением выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Уровень нашей (Израиля - ред.) готовности к обороне высок как на земле, так и в воздухе. Мы готовы и к быстрому ответу, и к быстрому [переходу к] нападению. Если кто посмеет напасть на нас, он заплатит высокую цену", - заявил Галант, чьи высказывания распространила пресс-служба военного ведомства.

Галант отметил, что "сегодня (4 августа) рассмотрел развертывание сил Армии обороны Израиля и их готовность к оборонительным и наступательным действиям". В пресс-службе указали, что Галант в этот день также посещал "технологическую бригаду "Хатал" сухопутных войск, которой поручено обеспечивать войска на поле боя соответствующими технологическими средствами".

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