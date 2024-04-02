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Йоав Галант: Нет права завершении операции в Газе до освобождения заложников

Йоав Галант: Нет права завершении операции в Газе до освобождения заложников Израиль не имеет "морального права" прекращать проведение операций в секторе Газа до освобождения всех удерживаемых радикалами заложников и демонтажа движения ХАМАС как правящей и военной силы в анклаве.
Другие страны
2 апреля 2024 г. 21:26
Йоав Галант: Нет права завершении операции в Газе до освобождения заложников

Израиль не имеет "морального права" прекращать проведение операций в секторе Газа до освобождения всех удерживаемых радикалами заложников и демонтажа движения ХАМАС как правящей и военной силы в анклаве.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, принимая в комплексе ведомства в Тель-Авиве американского конгрессмена Ричи Торреса.

Галант сказал Торресу, что Израиль "ценит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов". Министр также "подчеркнул важность обеспечения прочных связей между Израилем и США", уделив "особое внимание оборонному сотрудничеству" и поддержке Вашингтоном Израиля "в его усилиях по достижению своих целей в войне в секторе Газа", информировала пресс-служба. Кроме того, Галант отметил "важность лидерства США в регионе в настоящее время".

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

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