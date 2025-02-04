Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии

Бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) и экс-премьер Норвегии Йенс Столтенберг стал новым министром финансов страны.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Состав нового норвежского кабмина огласил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Сам Столтенберг также подтвердил, что вошел в обновленное норвежское правительство как министр финансов.

"Для меня является большой честью эта просьба помочь моей стране в важный период. Тщательно обдумав стоящие перед нами вызовы, я решил принять предложение премьера Стёре работать министром финансов", – отметил он.

Столтенберг добавил, что не отказывается от согласованной ранее роли председателя Мюнхенской конференции по безопасности и других обязательств и вернется к ним, когда период работы в правительстве завершится.

Напомним, назначение Столтенберга происходит в рамках обновления норвежского правительства из-за "развода" лейбористов с партнерами-центристами. Должность министра финансов до этого занимал лидер центристов Трюгве Салгсвольд Ведум.

Йенс Столтенберг впервые получил должность в норвежском правительстве в 1993 году и впервые стал премьером в 2000 году. До должности генсека НАТО Столтенберг некоторое время был лидером Лейбористской партии и передал эту роль Йонасу Гару Стёре.