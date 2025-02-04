Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал новым министром финансов Норвегии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Состав нового норвежского кабмина огласил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
Сам Столтенберг также подтвердил, что вошел в обновленное норвежское правительство как министр финансов.
"Для меня является большой честью эта просьба помочь моей стране в важный период. Тщательно обдумав стоящие перед нами вызовы, я решил принять предложение премьера Стёре работать министром финансов", – отметил он.
Столтенберг добавил, что не отказывается от согласованной ранее роли председателя Мюнхенской конференции по безопасности и других обязательств и вернется к ним, когда период работы в правительстве завершится.
Напомним, назначение Столтенберга происходит в рамках обновления норвежского правительства из-за "развода" лейбористов с партнерами-центристами. Должность министра финансов до этого занимал лидер центристов Трюгве Салгсвольд Ведум.
Йенс Столтенберг впервые получил должность в норвежском правительстве в 1993 году и впервые стал премьером в 2000 году. До должности генсека НАТО Столтенберг некоторое время был лидером Лейбористской партии и передал эту роль Йонасу Гару Стёре.