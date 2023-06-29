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Йенс Столтенберг: приоритетом для НАТО является помощь Украине

Йенс Столтенберг: приоритетом для НАТО является помощь Украине НАТО на июльском саммите в Вильнюсе пошлет Украине "решительный сигнал" поддержки. Однако приоритетом для Альянса сейчас является помощь Украине для победы в войне.
Другие страны
29 июня 2023 г. 22:27
Йенс Столтенберг: приоритетом для НАТО является помощь Украине

НАТО на июльском саммите в Вильнюсе пошлет Украине "решительный сигнал" поддержки. Однако приоритетом для Альянса сейчас является помощь Украине для победы в войне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе перед началом встречи лидеров ЕС.

"На саммите НАТО мы будем обсуждать стремление Украины к членству, и я абсолютно уверен, что союзники по НАТО направят решительный сигнал поддержки Украине", - сказал он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что все союзники НАТО поддерживают желание Украины присоединиться к Альянсу. Также Столтенберг добавил, что именно Украина и союзники будут решать, когда придет время предоставить официальное приглашение для вступления, а не Россия.

"Важнейшей, безотлагательной задачей является продолжать поддержку Украины и обеспечить ее победу как суверенного независимого государства в Европе", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Baş katib: “NATO üçün prioritet Ukraynaya kömək etməkdir”

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