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Йемену выделят гуманитарную помощь в размере около $1,2 млрд

Йемену выделят гуманитарную помощь в размере около $1,2 млрд Международное сообщество пообещало выделить на нужды йеменского населения около $1,2 млрд.
Другие страны
28 февраля 2023 г. 04:22
Йемену выделят гуманитарную помощь в размере около $1,2 млрд

Международное сообщество пообещало выделить на нужды йеменского населения около $1,2 млрд.

Как передает Report, об этом заявил по итогам состоявшейся в Женеве донорской конференции по Йемену заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Я рад, что у нас есть 31 объявленное сегодня обещание на сумму около $1,2 млрд", - сказал он. Гриффитс отметил, что на аналогичной конференции в прошлом году был собран примерно такой же объем средств, а затем поступили пожертвования еще на $1 млрд.

Ранее в ООН призвали доноров выделить на гуманитарную помощь йеменцам в 2023 году $4,3 млрд.

Донорская конференция по Йемену была организована генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем совместно с правительствами Швейцарии и Швеции.

По данным ООН, в 2023 году в гуманитарной помощи будут нуждаться более 21 млн йеменцев (две трети населения страны).

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Версия на азербайджанском языке Yəmənə humanitar yardım üçün 1,2 milyard dollar ayrılacaq

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