Йеменский порт Ходейда приостановил работу из-за израильских ударов

Йеменский торговый порт Ходейда приостановил работу из-за массированных ударов, нанесенных израильской авиацией.

Йеменский торговый порт Ходейда приостановил работу из-за массированных ударов, нанесенных израильской авиацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в провинции Эль-Ходейда, контролируемую хуситами из движения "Ансар Аллах".

"После ударов все операции в порту приостановлены. Сроки возобновления работы будут зависеть от масштаба разрушений портовой инфраструктуры, который предстоит оценить в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Пока неясно, разрушен ли порт полностью, отметил источник. По его словам, в контейнерном и нефтяном терминалах продолжается сильный пожар, возникший в результате ударов. В настоящее время экстренные службы пытаются взять огонь под контроль.

Отметим, что США и Израиль нанесли мощные удары по городу Ходейда, который находится под контролем хуситов. Основной целью атаки стал торговый порт Ходейда, расположенный на берегу Красного моря.