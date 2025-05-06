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Йеменский порт Ходейда приостановил работу из-за израильских ударов

Йеменский порт Ходейда приостановил работу из-за израильских ударов Йеменский торговый порт Ходейда приостановил работу из-за массированных ударов, нанесенных израильской авиацией.
Другие страны
6 мая 2025 г. 00:59
Йеменский порт Ходейда приостановил работу из-за израильских ударов

Йеменский торговый порт Ходейда приостановил работу из-за массированных ударов, нанесенных израильской авиацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в провинции Эль-Ходейда, контролируемую хуситами из движения "Ансар Аллах".

"После ударов все операции в порту приостановлены. Сроки возобновления работы будут зависеть от масштаба разрушений портовой инфраструктуры, который предстоит оценить в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Пока неясно, разрушен ли порт полностью, отметил источник. По его словам, в контейнерном и нефтяном терминалах продолжается сильный пожар, возникший в результате ударов. В настоящее время экстренные службы пытаются взять огонь под контроль.

Отметим, что США и Израиль нанесли мощные удары по городу Ходейда, который находится под контролем хуситов. Основной целью атаки стал торговый порт Ходейда, расположенный на берегу Красного моря.

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