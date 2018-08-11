Йеменский министр сбежал от хуситов после 2,5 лет ареста

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Министр технического образования и профессиональной подготовки Йемена Абд ар-Раззак аль-Ашваль сбежал от повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" после 2,5 лет домашнего ареста в йеменской Сане, контролируемой повстанцами движения. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости приближенный министру источник.

Отмечается, что министр прибыл во временную столицу официального правительства на юге страны.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Алла".