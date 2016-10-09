Число жертв авиаудара коалиции в Йемене увеличилось до 213 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Число жертв авиаудара по траурной процессии в йеменской столице Сане увеличилось до 213 человек.

Как передает Report, об этом передает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на медицинский источник.

Ранее сообщалось о 104 погибших и более 534 пострадавших. Коалиция, которую повстанцы-хуситы обвинили в совершении авиаудара, заявила, что не участвовала в налете.

Столица Йемена находится под контролем повстанцев-хуситов, позиции которых с 2015 года атакуют ВВС арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Коалиция выступает в йеменском гражданском конфликте на стороне правительства.

В Йемене с 2014 года идет вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

***20:38, 8 октября

Йеменские службы безопасности и медики заявили, что по меньшей мере 45 человек погибли в результате авиаудара коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

По информации, еще 100 человек были ранены.

Удар пришелся по ритуальному залу в столице страны Сане.

По словам йеменских чиновников, среди убитых и раненых военные и сотрудники спецслужб из числа повстанцев-хуситов.