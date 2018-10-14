 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Йеменские повстанцы сняли на видео подбитый "Абрамс" Саудовской Аравии - ВИДЕО

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Йеменские повстанцы-хуситы подорвали и сожгли танк "Абрамс" Вооружённых сил Саудовской Аравии. 

    Как передает Report, видео и фотографии уничтожения боевой машины опубликованы в твиттер-аккаунте Yemen Observer.

    Бой произошёл в провинции Джизан, на юге Саудовской Аравии. Повстанцев из Йемена пытался остановить лишь один танк без прикрытия пехоты. После того как его подбили, экипаж выбрался наружу и сбежал с места столкновения.

    17 сентября возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция заявила о начале масштабного наступления на удерживаемый мятежниками- хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") портовый город Ходейда.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi