Йеменские повстанцы сняли на видео подбитый "Абрамс" Саудовской Аравии - ВИДЕО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Йеменские повстанцы-хуситы подорвали и сожгли танк "Абрамс" Вооружённых сил Саудовской Аравии.

Как передает Report, видео и фотографии уничтожения боевой машины опубликованы в твиттер-аккаунте Yemen Observer.

Бой произошёл в провинции Джизан, на юге Саудовской Аравии. Повстанцев из Йемена пытался остановить лишь один танк без прикрытия пехоты. После того как его подбили, экипаж выбрался наружу и сбежал с места столкновения.

17 сентября возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция заявила о начале масштабного наступления на удерживаемый мятежниками- хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") портовый город Ходейда.