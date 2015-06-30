Йеменские повстанцы пустили ракету по Саудовской Аравии

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Повстанцы-хуситы из Йемена выпустили баллистическую ракету "Скад" в сторону военной базы саудовской армии в провинции Рияд.
Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, при этом в занятой шиитскими повстанцами Сане прогремел взрыв у больницы, ранивший 30 человек.
Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией наносит авиаудары по территории Йемена с марта, после того как повстанцы-хуситы захватили большую часть территории страны и изгнали президента Мансура Хади.
Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал расследовать воскресный налет саудовской авиации на удерживаемый повстанцами йеменский порт Аден, при котором пострадало городское бюро ООН.
News DepartmentАвтор новости
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