Йеменские повстанцы пустили ракету по Саудовской Аравии

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Повстанцы-хуситы из Йемена выпустили баллистическую ракету "Скад" в сторону военной базы саудовской армии в провинции Рияд.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, при этом в занятой шиитскими повстанцами Сане прогремел взрыв у больницы, ранивший 30 человек.

Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией наносит авиаудары по территории Йемена с марта, после того как повстанцы-хуситы захватили большую часть территории страны и изгнали президента Мансура Хади.

Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал расследовать воскресный налет саудовской авиации на удерживаемый повстанцами йеменский порт Аден, при котором пострадало городское бюро ООН.