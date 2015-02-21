Йеменские племена закрыли границу нефтеносной провинции от хуситов

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Племена нефтеносной провинции Шабва на юге Йемена объявили о закрытии границы с центральной провинцией Эль-Бейда, где боевики шиитского движения хуситов захватили ряд районов и ведут ожесточенные бои с местными племенами. Это сделано, чтобы не дать хуситам продвинуться дальше на юг страны, сообщила бахрейнская газета "Аль-Васат".

В заявлении по итогам встречи между лидерами крупнейших племен провинции говорится, что они "не позволят боевикам из "Аль-Каиды" или хуситам проникнуть на территорию провинции".

"Представители племен договорились о защите провинции Шебва от любого вооруженного нападения извне", - отмечается в заявлении.

Кроме того, племенные вожди договорились создать ополчение из местных племен, куда войдут три тысячи человек, для "защиты нефтеносной провинции".

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что помимо нефти провинция Шабва богата запасами природного газа. Как считают аналитики, хуситы стремятся установить контроль над этой провинцией, чтобы перейти к захвату другой нефтеносной провинции Хадрамаут, которая граничит с Саудовской Аравией, а оттуда начать наступление на морской порт Аден — крупнейший город на юге Йемена.

В стране с августа 2014 года продолжается острый кризис в сфере политики и безопасности. В конце января хуситы осадили президентский дворец, после чего глава государства и правительство объявили об отставке, а к власти пришли хуситы.