​Йеменские мятежники заявили об уничтожении военного корабля аравийской коалиции

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Йеменское движение "Ансар Аллах" (хоуситы), выступающие против президента страны Абд Раббо Мансура Хади, объявили об уничтожении военного корабля аравийской коалиции.

Как передает Report, об этом сообщило йеменское агентство САБА.

По данным армейского источника, сторонники "Ансар Аллах" "подбили боевой корабль аравийской коалиции в акватории города Моха", расположенного на Красном море севернее Баб-эль-Мандебского пролива.

"Выпущенная хоуситами с берега ракета точно попала в цель, что привело к полному уничтожению военного корабля коалиции", - отметил он.

Аравийская коалиция, однако, опровергла данное известие.