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    Йеменские мятежники обстреляли лагерь саудовской армии баллистической ракетой

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили из Йемена баллистическую ракету по территории Саудовской Аравии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье телеканал Al Mayadeen.

    "Ракетные войска запустили баллистическую ракету "Бадр-1" по военному лагерю к востоку от Джизана", - отмечает телестанция. 

    Других подробностей пока не приводится. 

    Несколько лояльных хуситам СМИ сообщают, что ракета достигла цели, в результате чего саудовская армия понесла большие потери в живой силе, а базе причинен значительный ущерб.

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