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Йеменские мятежники атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе

Йеменские мятежники атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе Йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" совершили нападение с помощью беспилотников на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе.
Другие страны
3 декабря 2023 г. 19:05
Йеменские мятежники атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе

Йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" совершили нападение с помощью беспилотников на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Отмечается, что судно шло под флагом Великобритании, его экипаж также составляли граждане Соединенного Королевства. По версии источников, американские и израильские военные корабли отразили атаку. Когда именно было совершено нападение, телеканал не уточняет.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил данные об активности беспилотников и, предположительно, взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива, отделяющего Аравийский полуостров от африканского побережья.

UKMTO предупредил экипажи находящихся поблизости судов о необходимости соблюдать осторожность и докладывать о любой подозрительной деятельности в регионе.

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